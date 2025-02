Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presserklärung der Polizei Mönchengladbach und mags zu Diebstählen auf Friedhöfen

Mönchengladbach (ots)

Im Zuge der Arbeit einer Ermittlungskommission der Polizei Mönchengladbach zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls am Friedhof Rheindahlen an der Hardter Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. Januar, bei dem über 100 Gräber beschädigt wurden, hat die Polizei zahlreiche Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden.

Die Beamten haben unter anderem verschiedene Gegenstände im Bereich der Anlage aufgefunden, bei denen es sich vermutlich um zurückgelassene Tatbeute handelt. Bislang konnten noch nicht alle Objekte ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Sie liegen deshalb von Montag, 10. Februar, bis Donnerstag, 13. Februar, am Verwaltungsgebäude des Friedhofs Rheindahlen zwischen 13 und 15 Uhr zur Einsicht und Abholung durch die Besitzer aus. Falls Gegenstände nicht abgeholt werden können, werden davon Fotos auf www.mags.de [mags.de] gestellt. Besitzer haben dann in der darauffolgenden Woche die Möglichkeit die Friedhofsverwaltung am Nordpark 400 aufzusuchen.

Zur ursprünglichen mags-Pressemitteilung: https://mags.de/detail/diebstahl-auf-dem-friedhof-rheindahlen [mags.de]

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 5. Februar, zudem auf dem Friedhof Rheydt an der Preyerstraße mehr als 20 Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet. Darunter sind Grablaternen, Bronzefiguren sowie Schriftzüge auf Grabsteinen. Betroffen ist der Teil des Friedhofs am Eingang Bachstraße. Die zuständige Ermittlungskommission der Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Seit dem ersten Vorfall auf dem Friedhof Rheindahlen arbeiten die Polizei Mönchengladbach und mags eng zusammen. Zudem werden präventive Maßnahmen geprüft.

Die Ermittler bitten in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell