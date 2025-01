POL-FR: Bad Säckingen: Stark betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkind unterwegs

Freiburg (ots) - Am Freitag, 24.01.2025, gegen 20:30 Uhr, hat sich in einem Ortsteil von St. Blasien ein Kaminbrand eines Wohnhauses ereignet. Eine Bewohnerin meldete Geräusche und Gerüche eines Kamins im Gebäudeinneren. Die verständigte Feuerwehr konnte einen rauchenden Kaminbrand feststellen und kontrolliert ausglühen lassen. Die Bewohner konnten anschließend wieder zurück in ihre Wohnung. Ein Schaden dürfte nicht entstanden sein. Medienrückfragen bitte an: ...

mehr