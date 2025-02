Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Eine leichtverletzte Autofahrerin bei einem Unfall auf der K 5531 (21.02.2025)

Aichhalden (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Freitag, gegen 13.30 Uhr, im Einmündungsbereich der Kreisstraße 5531 und der Dr-Konstantin-Hank-Straße passiert ist. Ein 36-jähriger Fahrer eines Ford Mustang war auf der K 5531 von Aichhalden herkommend in Richtung Sulgen unterwegs. An der Einmündung bog der Autofahrer nach links auf die Dr-Konstantin-Hank-Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Hyundai Ioniq einer 44-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau leicht. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden.

