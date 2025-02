Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gunningen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der K 5914 zwischen Gunningen und Seitingen-Oberflacht (24.02.2025)

Gunningen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Seitigen-Oberflacht zu einem Unfall gekommen. Eine 20-Jährige fuhr mit einem Opel Corsa in Richtung Seitingen-Oberflacht. Dabei geriet sie in einer leichten Linkskurve ins rechtsseitige Grünbankett. In der Folge übersteuerte die Frau ihren Wagen, drehte sich und kam nach links von der Straße ab, wo sich der Opel überschlug. Die junge Frau konnte sich selbstständig aus ihren verunfallten Auto befreien. Sie zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Um den beschädigten Opel, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschlepper.

