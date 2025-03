Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (100/2025) Bauabfälle auf die befahrene Straße geworfen - Polizei Göttingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, betroffene Autofahrer und Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße | Donnerstag, 20 März 2025, 16.05 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Mutmaßlich unbekannte Kinder haben am Donnerstagnachmittag (20.03.25) gegen 16.05 Uhr aus den oberen Etagen eines Mehrparteienhauses an der Groner Landstraße diversen Bauschutt und Rigips-Reste auf die zu diesem Zeitpunkt viel befahrene Groner Landstraße geworfen und dabei laut Zeugenaussagen mindestens zwei vorbeifahrende Pkw nur knapp verfehlt. Die Polizei Göttingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Vorbeikommende Fahrradfahrer hatten das Tun der Kinder beobachtet und die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Ereignisort eintrafen, fanden sie mehrere, teils über die gesamte Fahrbahnbreite verteilte, Trümmerteile vor. Hinweise auf die zuvor beschriebenen Kinder im geschätzten Alter von 10 - 12 Jahren konnten in dem Gebäude nicht mehr erlangt werden. Auch eine Befragung von Bewohnern verlief ergebnislos. Ermittlungen ergaben, dass es in den vergangenen Tagen vermehrt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Hinweise auf den oder die Verursacher konnten dabei jedoch nicht erlangt werden.

Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei Göttingen Verkehrsteilnehmende im Auto, mit Fahrrad oder zu Fuß, die durch das Verhalten der Kinder gefährdet wurden oder gar einen Schaden durch den Bewurf davontrugen, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Auch sonstige Augenzeugen des Geschehens werden gebeten, diese Rufnummer zu wählen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell