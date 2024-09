Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell und unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 46-Jähriger aus Neidenfels mit seinem Kleinkraftrad, als er am 17.09.2024 um 12:00 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle räumte der Mann nämlich ein, dass sein Kleinkraftrad mehr als die erlaubten 25 km/h fahre und er am Wochenende einen Joint konsumiert habe. Ein Drogenvortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Überprüfung des Fahrzeuges auf einem geeichten Messstand ergab letztlich einen Wert von 50 km/h. Da der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines war, muss dieser sich daher wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das PflichtVG, sowie wegen der Trunkenheitsfahrt unter Drogen. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

