Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (108/2025) Trotz Gegenverkehr überholt und zur Vollbremsung gezwungen - Polizei Dransfeld sucht nach bislang unbekannten Geschädigten in hellem Pkw

Göttingen (ots)

Scheden, Bundesstraße 3, "Schedener Kurven" | Donnerstag, 13. März 2025, gegen 13.00 Uhr

SCHEDEN (ab) - Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 3 zwischen Scheden und Dransfeld im Bereich der "Schedener Kurven" (Landkreis Göttingen), sucht die Polizei in Dransfeld nach dem Fahrer eines bislang unbekannten hellen Pkw, der von einem entgegen kommenden Citroen durch sein riskantes Überholmanöver zu einer Vollbremsung gezwungen wurde und damit eine Kollision verhinderte. Der Fahrer des hellen Pkw fuhr daraufhin in Richtung Scheden weiter.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen setzte der 67-jährige Fahrer eines Citroen aus dem Landkreis Gummersbach auf der B3 in Fahrtrichtung Dransfeld im Bereich der Schedener Kurven zum Überholen eines Lkw und einem dahinter befindlichen Streifenwagen der Bundespolizei an, ohne dabei den Gegenverkehr einsehen zu können.

In Höhe des Lkw kam dem 67-Jährigen ein heller Pkw mit Fahrtrichtung Scheden entgegen, der nur durch eine Vollbremsung eine Frontalkollision verhindern konnte. In der weiteren Folge gelang es dem Citroen-Fahrer vor dem Lkw einzuscheren. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf den Seitenstreifen, wo er einen Leitpfosten überrollte und zum Stehen kam. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 EUR, Personen wurden nicht verletzt. Während sich die unmittelbar dahinter befindlichen Beamten der Bundespolizei dem Verunfallten annahmen und die Unfallstelle absicherten, setzte der Geschädigte seine Fahrt unerkannt in Richtung Scheden fort.

Die Polizei in Dransfeld hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Nach Entscheidung des Bereitschaftsstaatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Beschlagnahme des Führerscheins des 67-Jährigen vor Ort abgelehnt.

Der unbekannte Fahrer des hellen Pkw sowie weitere Zeugen des gefährlichen Überholmanövers werden gebeten, sich unter Telefon 05502/999790 bei der Polizei in Dransfeld zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell