POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Jugendliche ausgeraubt: mutmaßliche Täter festgenommen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Festgenommen worden sind am Dienstagabend drei Tatverdächtige, nachdem es zuvor auf einem Schulgelände in Pfalzgrafenweiler zu einem Raubdelikt gekommen war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich gegen 17:45 Uhr zwei Jugendliche auf dem in der Burgstraße gelegenen Schulhof, als diese durch einen 16-Jährigen und zwei 18-Jährige angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf sollen die drei Tatverdächtigen unter Vorhalt von Messern Wertgegenstände eingefordert haben und nach deren Erhalt von der Tatörtlichkeit geflüchtet sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Geflüchteten festgestellt und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden.

Einer der beiden 18-jährigen Tatverdächtigen wurde am Mittwoch dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Dieser befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

Silas Lindörfer, Polizeipräsidium Pforzheim

