POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Alkoholisiert Unfall verursacht: Führerschein weg

Bad Herrenalb (ots) - Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr lautet der Vorwurf gegen einen 37-Jährigen der am Montagnachmittag seinen Führerschein hat abgeben müssen. Der Mann soll gegen 15:30 Uhr als Fahrer eines Opel in der Bahnhofstraße in Bad Herrenalb unterwegs gewesen sein. Die hinzugeeilten ...

mehr