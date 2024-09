POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Verdacht der Trunkenheitsfahrt: 37-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bad Liebenzell (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in eine Lokalität in Bad Liebenzell eingedrungen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben sich noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Pforzheimer Straße in Bad Liebenzell ...

