POL-KN: (KN-Dettingen, L220, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Sturz verletzt (06.04.2024)

KN-Dettingen, L220 (ots)

Am Samstagnachmittag hat sich auf dem Radweg neben der Landestraße 220 zwischen Dettingen und Langenrain ein Unfall ereignet, bei dem zwei Radfahrer Verletzungen erlitten haben. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit einem Pedelec neben einer 48 Jahre alten Radlerin, die ebenfalls auf einem Pedelec unterwegs war auf dem Radweg von Dettingen in Richtung Langenrain. Während der Fahrt gerieten die Lenker der beiden Räder aneinander, so dass beide Fahrer in der Folge das Gleichgewicht verloren und stürzten. Der 61-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht, so dass kein Rettungswagen nötig war. Die 48-Jährige musste zur Versorgung ihrer Verletzungen und weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

