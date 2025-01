Polizei Mettmann

POL-ME: Weihnachtsbaum gerät in Brand - Mehrfamilienhaus unbewohnbar - Velbert - 2501018

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 6. Januar 2025, kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus durch einen abgebrannten Weihnachtsbaum. Aufgrund der entstandenen Schäden ist das betroffene Mehrfamilienhaus vorübergehend unbewohnbar.

Folgendes ist geschehen:

Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einer Wohnung an der Straße "Unterer Eickeshagen" gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Polizei an dem Mehrfamilienhaus eintrafen, führten Kräfte der Feuerwehr bereits Löscharbeiten in der betroffenen Erdgeschosswohnung durch.

Nach aktuellen Kenntnissen gab die 75 Jahre alte Bewohnerin an, dass sie in ihrem Wohnzimmer eine Kerze an ihrem Weihnachtsbaum anzünden wollte, sich der Baum dabei jedoch entzündet habe. Daraufhin griffen die Flammen auf das daneben befindliche Sofa über.

Insgesamt vier Personen erlitten im Rahmen des Brandgeschehens leichte Verletzungen, darunter die Bewohnerin der Brandwohnung. Die Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten die Polizeibeamtinnen und -beamten den Bereich "Eickeshagen" / "Unterer Eickeshagen" sowie den Bereich Hohlstraße / Benderstraße / Friedhofstraße für den Verkehr ab.

