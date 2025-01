Polizei Mettmann

POL-ME: Bungalow in Vollbrand: Polizei ermittelt - Langenfeld - 2501017

Mettmann (ots)

Am Montagabend, 6. Januar 2025, kam es zu einem Brand in einem Bungalow in Langenfeld. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand an der Industriestraße in Langenfeld-Immigrath gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Bungalow fest, der als Obdachlosenunterkunft genutzt wird.

Der Langenfelder Feuerwehr gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Trotzdem ist der Bungalow unbewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Brandursache ist aktuell unklar. Vermutlich ist er in der Küche ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

