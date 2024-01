Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Geldstrafen von insgesamt über 6000 Euro vollstreckt

Konstanz / Singen (ots)

Am vergangenen Wochenende gingen Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz vier Gesuchte ins Netz. Eine Frau sowie drei Männer konnten aufgrund offener Haftbefehle festgenommen werden. Alle konnten die Geldstrafe bezahlen.

Einsatzkräfte stellten am Freitagabend (19. Januar 2024) am Grenzübergang Thayngen/Bietingen einen tunesischen Staatsangehörigen bei der Einreise fest. Gegen den 40-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm vor. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der Gesuchte im Sommer 2022 rechtskräftig vom Amtsgericht Göppingen zu einer Geldstrafe von 950 Euro verurteilt worden.

Am späten Samstagabend (20. Januar 2024) folgte am Grenzübergang Autobahn in Konstanz der nächste Fahndungserfolg für die Bundespolizisten. Ein schweizer Staatsangehöriger wollte ebenfalls nach Deutschland einreisen. Gegen ihn bestand ein offener Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Konstanz. Das Amtsgericht Konstanz verurteilte den 23-Jährigen im März 2023 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 3585 Euro.

Zwei weitere Personen gingen den Einsatzkräften am Sonntag (21. Januar 2024) ins Netz. Am späten Vormittag konnte ein deutscher Staatsangehöriger im Intercity aus Zürich unmittelbar vor der Ankunft in Singen festgestellt werden. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn vor. Wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilte ihn das Amtsgericht Siegburg bereits im Dezember 2018 zu einer Geldstrafe von 1250 Euro, die der in der Schweiz wohnhaft Mann seither schuldig geblieben ist. Fast zeitgleich wurde eine rumänische Staatsangehörige in einem grenzüberschreitenden Reisebus am Grenzübergang Autobahn in Konstanz festgestellt. Bei der Einreise nach Deutschland haben die Bundespolizisten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Augsburg festgestellt. Das Amtsgericht Augsburg verurteilte die 23-jährige Frau im Dezember 2021 wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 600 Euro.

Alle Gesuchte konnten die offenen Geldstrafen bezahlen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell