Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (119/2025) Sechs Stunden Vollsperrung nach Unfall auf A 7 bei Northeim - Autofahrer schwer verletzt, Unfallhergang unklar, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Kassel, Höhe Northeim Dienstag, 8. April 2025, gegen 21.20 Uhr

NORTHEIM (jk) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 kurz hinter der Anschlussstelle Northeim-Nord ist Dienstagabend (08.04.25) ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis (LK) Northeim schwer verletzt worden. In das Geschehen soll ein unbekannter LKW verwickelt gewesen sein. Hierzu werden Zeugen gesucht. Die Insassen eines ebenfalls involvierten Kleinbusses, ein 41 Jahre alter Mann und seine 40-jährige Beifahrerin aus dem LK Northeim, erlitten leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A 7 in Richtung Kassel ab der AS Northeim-Nord bis gegen 03.00 Uhr in der Nacht voll gesperrt.

Den ersten Angaben des 21 Jahre alten SUV-Fahrers zufolge, musste er etwa gegen 21.20 Uhr einem unvermittelt vor ihm nach links vom Hauptfahrstreifen auf den mittleren Fahrstreifen ausscherenden Sattelzug ausweichen. Im Zuge des eingeleiteten Ausweichmanövers, so die Schilderung, kam der Wagen nach links vom Fahrstreifen ab, stieß gegen die Mittelschutzplanke und blieb stehen. In den verunfallten SUV fuhr ein nachfolgender Ford Transit.

Der bei dem Unfall schwer verletzte SUV-Fahrer musste mit einem Rettungswagen in eine Göttinger Klinik eingeliefert werden. Die beiden Leichtverletzten kamen in ein Krankenhaus nach Northeim.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Northeim, ein Notarzt und mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Zeugen, die zur Vorfallszeit auf der A 7 in Richtung Kassel gefahren sind und denen in Höhe Northeim oder kurz davor ein unbekannter, mutmaßlich weißer LKW (weiße Zugmaschine und weißer Auflieger) aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-6515 bei der Autobahnpolizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell