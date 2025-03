Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Mehrere Kratzer und Dellen hat ein bislang unbekannter Täter an einem Pkw hinterlassen, der am Donnerstag in der Schützenstraße abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand und schlug offenbar mehrmals auf die Motorhaube, sodass diese eingedellt wurde. Personen, die in diesem Zusammenhang zwischen 15 Uhr und 19.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Hoher Sachschaden bei Unfall

Auf rund 30.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Schlierer Straße entstanden ist. Ein 80-jähriger Honda-Fahrer wollte kurz nach 12 Uhr vom Verbindungsweg von der Friedhofstraße nach links in die Schlierer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Schlier kommenden 73-jährigen Opel-Lenkerin. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in der Meersburger Straße hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag eingebrochen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Einbrecher in das Gebäude, brach dort zwei Türen gewaltsam auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Zudem versuchte er, einen Tresor zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Entwendet wurde nichts. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Buben beschädigen Scheiben

Mit mehreren Steinen haben zwei bislang unbekannte Jungen ein Fenster eines Wohnhauses sowie die Heckscheibe eines BMW am Donnerstagmittag beschädigt. Das Duo war zwischen 13 Uhr und 14 Uhr in der Schenkenstraße unterwegs. Zeugen zufolge soll einer der etwa 10-jährigen Buben einen grauen Kapuzenpullover getragen und einen Tretroller mit sich geführt haben. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den beiden Vandalen.

Leutkirch

Brand eines Carports

Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich ist am Freitagmittag beim Brand eines Carports in Grimmelshofen entstanden. Die Holzkonstruktion fing aus noch ungeklärter Ursache gegen 12 Uhr Feuer und brannte ab. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 8 Fahrzeugen und über 40 Wehrleuten vor Ort war, konnte durch ihren Löschangriff ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Dessen Bewohner hatten das Gebäude vorsorglich verlassen. Am Wohnhaus entstand ebenfalls Sachschaden durch die Hitzeeinwirkung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die im Carport befindlichen Fahrräder wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aitrach

Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Zu mehreren gefährlichen Situationen ist es am Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf der A 96 gekommen, als eine Zivilstreife der Autobahnfahndung den Renault eines 46-Jährigen einer Kontrolle unterziehen wollte. Die Beamten leiteten den Wagen des Mannes an der Anschlussstelle Aitrach zur Kontrolle von der Autobahn. Dort setzte der 46-Jährige zurück, gab Gas und fuhr wieder auf die A 96 in Richtung Memmingen auf. Die Zivilbeamten folgten dem 46-Jährigen, der auf seinem Fluchtweg auf der Autobahn das mit Blaulicht ausgerüstete Polizeifahrzeug ausbremste und im weiteren Verlauf die A 96 an der Anschlussstelle Berkheim verließ. Auf seiner weiteren Flucht in Richtung Ochsenhausen versuchte er mehrfach, das Zivilfahrzeug seitlich abzudrängen. Die Polizisten stoppten den 46-Jährigen schließlich auf der B 312 nach rund 15 Kilometern. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum waren bei dem Mann nicht festzustellen. Die Polizei leitete gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Kraftfahrzeugrennen und Nötigung ein. Da der Tatverdächtige seinen Wohnsitz im Ausland hat, musste er mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde im Anschluss auf freien Fuß gesetzt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

