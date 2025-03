Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Weingarten

Autofahrer liefern sich mutmaßliches Rennen

Mit bis zu 80 km/h sollen zwei 26 und 25 Jahre alte Männer am Mittwoch gegen 20 Uhr mit ihren Fahrzeugen durch Weingarten und Ravensburg gefahren sein. Angaben eines Zeugen zufolge sollen die beiden mit ihren gelben BMW von der Ravensburger Straße über die Ulmer Straße bis zum Schlegelwinkel mit hoher Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer links und rechts überholt haben. An mehreren Ampeln auf der Strecke beschleunigten die beiden Männer Angaben des Zeugen zufolge ihre Fahrzeuge beim Umschalten auf Grün stark. Beamte des Polizeireviers Ravensburg stellen die beiden Autofahrer im Schlegelwinkel fest. Sie leiteten Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein und bitten weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden BMW-Lenker gefährdet wurden, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 81-jährige Daimler-Fahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Elisabethenstraße schwer verletzt worden. Die Seniorin parkte ihren Pkw in einem Parkhaus und vergaß offenbar, den Motor abzustellen. Als sie beim Aussteigen die Kupplung losließ, fuhr der Wagen los. Dabei streifte der Daimler einen Metallträger, wodurch die bereits geöffnete Tür zugedrückt und das Bein der Frau eingeklemmt wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Daimler mit einem abgestellten Citroen und kam zum Stillstand. Die schwer verletzte 81-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Werkzeug im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag von einer Baustelle in der Höllwaldstraße Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Diebe gelangten mutmaßlich über eine Lücke in einer Bautüre in einen Raum in dem Gebäude und stahlen mehrere Bohrmaschinen sowie eine Flex der Hersteller Milwaukee und Bosch. Die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg bitten etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Werkzeugs geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Auto landet im Graben

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag entstanden, bei dem ein Autofahrer auf der L 317 im Graben gelandet ist. Der 28-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 15 Uhr bei der Fahrt von Weingarten in Richtung Ankenreute kurzzeitig eingeschlafen und dabei von der Fahrbahn abgekommen. Gegen den Honda-Fahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, ermittelt die Polizei Weingarten nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bergatreute

Unbekannte stehlen erneut Autoteile - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Waldsee ermittelt wegen Diebstahls, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Schottergelände im Bereich des Bahnhofs "Roßberg" mehrere Fahrzeugteile gestohlen hat. Der Unbekannte baute nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 6 Uhr von zwei abgestellten Pkw unterschiedliche Fahrzeugteile aus und entfernte sich danach unerkannt vom Tatort. Der Polizeiposten Bad Waldsee prüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren Diebstählen von dem Firmengelände in jüngster Zeit besteht. Die Ermittler bitten Zeugen, die Personen beobachten konnten, die größere Fahrzeugteile bei sich trugen oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Boms

Unfallbeteiligter flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem der bislang unbekannte Lenker eines Gespanns am Mittwochvormittag an einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Haggenmoos und Litzelbach beteiligt war und unerkannt davongefahren ist, ermittelt die Polizei Altshausen wegen Unfallflucht. Eine 32-jährige Skoda-Fahrerin musste dem Unbekannten, der mit einem Fahrzeug und einem großen, flachen Anhänger unterwegs war, im Bereich einer Kuppe wegen der schmalen Fahrbahn ins Grüne ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Das Fahrzeug der 32-Jährigen wurde durch das Ausweichmanöver so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. Die Polizei Altshausen bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Gespann.

Isny

Betrüger ergaunert Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter am Mittwochmorgen im Bereich eines Parkplatzes auf der "Hofstatt" Bargeld eines Seniors gestohlen hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Unbekannte bat den 81-Jährigen gegen 10.15 Uhr unter einem Vorwand um den Tausch von Bargeld. Der augenscheinlich etwa 40 Jahre alte Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild griff dem Senior bei der Suche nach Münzgeld in dessen Geldbörse und konnte hierbei mehrere Geldscheine entwenden. Der Unbekannte habe kurze Haare und eine graue Jacke getragen. Die Polizei Isny bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden. Die Ermittler warnen vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Isny

Unbekannte beklauen Lumpenkapelle - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Isny hat Ermittlungen wegen eines Diebstahls aufgenommen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag persönliche Gegenstände aus dem Reisebus einer Lumpenkapelle am Busbahnhof im "Unteren Grabenweg" gestohlen haben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr Verdächtiges oder Unberechtigte in diesem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Isny unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Kißlegg

Unbekannte brechen in Freibad ein - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag bei einem Einbruch ins Freibad am Argensee ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Neben des Aufbruchs mehrerer Gebäudeteile und der Beschädigung eines Kleinkraftrads rissen die Unbekannten Inventar von den Wänden und hinterließen ihre Exkremente am Tatort. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Bad Wurzach

Einbrecher steigt in Wohnung ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Mittwoch, 19.45 Uhr, in eine Wohnung in der Bachstraße eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster gelangte der Einbrecher in die Erdgeschosswohnung und entwendete ein Elektronikgerät, ein Sparschwein und einen Gutschein im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 an den Polizeiposten Bad Wurzach zu wenden.

