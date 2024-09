Polizei Aachen

POL-AC: Das Polizeipräsidium Aachen begrüßt neue Mitarbeitende

Aachen (ots)

Der September ist bei der Polizei NRW jedes Jahr ein ganz besonderer Monat, der viele Änderungen mit sich bringt: Neueinstellungen, Ernennungen sowie Versetzungen innerhalb und zwischen Polizeibehörden.

In der vergangenen Woche fand dazu bereits die Graduierungsfeier der neu ernannten Kommissarinnen und Kommissare statt. Der Leitende Kriminaldirektor Andreas Bollenbach gratulierte als stellvertretender Behördenleiter 148 Kolleginnen und Kollegen, die das dreijährige Bachelorstudium erfolgreich beendet haben. 51 von ihnen sind ab heute Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei Aachen. Die Ausbildungsbehörde Aachen betreut die Studierenden, die im Rahmen ihrer Ausbildung im Bereich des PP Aachen und in den Kreispolizeibehörden Düren, Heinsberg und Rhein-Erft-Kreis eingesetzt werden.

Für 228 junge Menschen begann mit dem gestrigen Tag die berufliche Laufbahn bei der Polizei. Sie wurden gestern nach erfolgreich absolviertem Einstellungsverfahren zu Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern am Ausbildungsstandort Aachen ernannt. Nach ihrer Ernennung und einer anschließenden Orientierungswoche werden sie in den ersten theoretischen Ausbildungsabschnitt an der HSPV NRW (Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung) starten.

Das Präsidium Aachen begrüßt aber nicht nur Polizeibeamtinnen und -beamte. In der vergangenen Woche begannen auch vier Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter (davon zwei im Bereich IT) ihr Bachelorstudium. Nach einem dreijährigen Studium mit Theorie- und Praxisinhalten, werden sie ihren Dienst in unserer Behörde aufnehmen. Die Polizei Aachen stellt sich damit auch als attraktive Arbeitgeberin für andere Berufe als den Polizeiberuf auf.

Wir begrüßen herzlich alle neuen Mitarbeitenden, alle Anwärterinnen und Anwärter, hinzuversetzte Polizeibeamtinnen und -beamte und alle neu ernannten Kommissarinnen und Kommissare in Aachen und wünschen ihnen einen guten Start in ihr Berufsleben oder im neuen Arbeitsumfeld.

Das Foto zeigt die Kommissaranwärterinnen und -anwärter nach ihrer Ernennung und Begrüßung. Es kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.(kg/am/sk/th)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell