Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Autofahrerin überfährt Kind an Fußgängerüberweg

Einen 3-Jährigen hat eine 78 Jahre alte Citroen-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Loretostraße an einem Fußgängerüberweg überfahren und ihn dabei schwer verletzt. Die Pkw-Lenkerin hielt nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 16 Uhr zunächst am Überweg an und ließ eine Mutter mit ihrem Kind passieren. Als sie weiterfahren wollte, übersah sie offensichtlich den hinterherlaufenden 3-Jährigen und erfasste diesen. Weil die 78-Jährige nach dem Unfall nach Hause fuhr, ohne die Unfallaufnahme abzuwarten, wird gegen sie neben fahrlässiger Körperverletzung auch wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Um den Schwerverletzten kümmerte sich ein Rettungsdienst. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde von Beamten des Polizeipostens Tettnang sichergestellt.

Tettnang

Unfallflucht

Unfallflucht hat der Verursacher eines Verkehrsunfalls zwischen Dienstagvormittag und Mittwochabend in der Friedensstraße begangen. Der Unbekannte prallte in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit ist eingeleitet.

Oberteuringen

Über 200 Meter Erdkabel gestohlen

Auf mehrere hundert Euro wird der Schaden eines Diebstahls zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen von einer Baustelle zwischen Oberteuringen und Hefigkofen beziffert. An einem Radweg entlang der L 329 rollten die Täter über 200 Meter Erdkabel von einer Kabelrolle ab und flüchteten anschließend vermutlich mit einem Transporter oder anderem Gefährt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich und im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Nicht angeschnallt - über ein Dutzend Auto- und Beifahrer müssen mit Bußgeld rechnen

Mit einem Bußgeld müssen über ein Dutzend Auto- und Beifahrer rechnen, die gestern Nachmittag in der Lippertsreuter Straße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Überlingen geraten sind und dabei nicht angeschnallt waren. Neben den erwachsenen "Anschnallmuffeln" waren auch vier Kinder nicht vorschriftsgemäß gesichert, was für die Aufsichtsperson ebenfalls ein Bußgeld zur Folge hat. Das Polizeirevier Überlingen wird auch weiterhin das ordnungsgemäße Anlegen des Sicherheitsgurts überprüfen und somit einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

Überlingen

Arbeiterin verletzt sich an Arbeitsdrohne schwer

Eine 24 Jahre alte Mitarbeiterin hat sich am Mittwochnachmittag auf einer Wiese im Bereich Steinhöfe an einer landwirtschaftlichen Arbeitsdrohne schwer verletzt. Gegen 13.30 Uhr hatte ein 19-jähriger Drohnenpilot das über fünf Dutzend Kilogramm schwere Fluggerät zum Ausbringen von Düngemittel gestartet, als nach bisherigen Erkenntnissen in noch geringer Höhe der Deckel des Düngemitteltanks aufsprang. Als die Mitarbeiterin den Deckel an der zwischenzeitlich wieder gelandeten Drohne schließen wollte, geriet sie in die noch rotierenden Propellerblätter und zog sich dabei tiefe Schnittwunden am Oberschenkel und einer Hand zu. Die Verletzte wurde folglich in einer Klinik behandelt. Gegen den Drohnenpiloten wurden Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Der Polizeiposten Flughafen des Polizeireviers Friedrichshafens hat als Fachdienststelle die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell