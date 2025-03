PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - Sipplingen Mehrfamilienhaus durch Brand stark beschädigt Am Dienstagabend gegen ca. 19:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Sipplingen am Brunnenberg zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis 00:20 Uhr an. Glücklicherweise ...

mehr