Ravensburg

Beifahrertüre beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, einen Opel beschädigt, der vor einer Gaststätte in der Charlottenstraße abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ zwei Dellen in der Beifahrertüre, der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Polizei beschlagnahmt Haschisch bei 15-Jährigem

Zivilbeamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Rosenmontag einem Jugendlichen bei Jugendschutzkontrollen über 100 Gramm Haschisch abgenommen. Die Polizisten kontrollierten den 15-Jährigen am Nachmittag auf dem Rivoli-Platz. In der Tasche des Teenagers fanden die Beamten die teils zum Verkauf abgepackten Drogen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung des Zimmers des Jugendlichen fanden die Ermittler weitere zum Verkauf abgepackte Betäubungsmittel. Die Beamten beschlagnahmten die Drogen. Der 15-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel sowie Umgangs mit Cannabis in nicht geringer Menge rechnen.

Weingarten

Radfahrerin prallt in Pkw und wird schwer verletzt

Weil ihr eigenen Angaben zufolge schwindelig wurde, ist eine 76 Jahre alte Pedelec-Fahrerin am Dienstag gegen 15 Uhr in der Sauterleutestraße in einen geparkten Pkw geprallt. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei diverse Knochenbrüche zu. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Peugeot wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Wangen

Mehrere tausend Euro Schaden nach Fahrerflucht

Auf rund 3.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrich-Ebert-Straße verursacht hat. Der Unbekannte prallte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke hintere Seite eines abgestellten VW T-Roc. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher nach dem Unfall weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollen sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 melden.

Isny

Mann wird angegriffen und erleidet Kopfverletzung

Um Hinweise bittet die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Dienstag kurz nach 20.45 Uhr auf dem Marktplatz ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter soll zunächst von hinten auf einen alkoholisierten 22-Jährigen losgegangen sein, woraufhin es zum Gerangel kam. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 22-Jährigen mit einem Glas auf den Kopf geschlagen haben, sodass dieser eine Platzwunde erlitt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Täter konnte von der Polizei trotz einer sofortigen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er soll etwa 180 cm groß, Mitte 20 und von untersetzter Statur sein. Auffällig sollen die grün gefärbten Haare und der grün gefärbte Bart gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einem grau-weißen Pullover. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Isny

Radler streift Fußgängerin

Leichte Verletzungen hat sich eine 67 Jahre alte Fußgängerin am Dienstag gegen 16.40 Uhr in der Bahnhofstraße zugezogen, als sie von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer gestreift wurde. Die Frau war zu Fuß in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie im Wassertor von dem Unbekannten angerempelt wurde. Die 67-Jährige stürzte zu Boden, während der Radler Gas gab und weiterfuhr. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die Verletzte. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, mögen sich bitte unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny melden. Der Unbekannte war jüngeren Alters und mit einem Fahrrad ohne Elektroantrieb unterwegs. Er trug eine dunkelgrüne Winterjacke mit braunem Fellbesatz.

Aitrach

Verkehrspolizei zieht Pkw mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr

Die Fahrt eines 53-Jährigen endete am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr nach einer Polizeikontrolle an Ort und Stelle. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg stoppte den VW des Mannes, der auf der A 96 in Richtung Lindau unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel den Beamten unter anderem der gebrochene und notdürftig befestigte Auspuff sowie die abgefahrenen Reifen auf. Ein hinzugezogener Sachverständiger stellte an dem Pkw insgesamt 19 erhebliche und zwei geringe Mängel fest. Der 53-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

