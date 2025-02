Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim-Perouse-Weissach-Flacht: Seniorin fällt durch unsichere Fahrweise auf - Polizei sucht Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Zeugen meldeten am Donnerstag (13.02.2025) gegen 13:45 Uhr eine ältere Dame mit einem weißen VW Polo, die zunächst am Ortsausgang Rutesheim, im weiteren Verlauf auf der Landesstraße 1180 in Richtung Perouse und anschließend auf der Perouser Straße in Richtung Weissach-Flacht durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Hierbei soll die 86-Jährige scheinbar grundlos in einem Kreuzungsbereich im Bereich des Ortausgangs Rutesheim Richtung Perouse stehengeblieben sein. Weiter sei sie sehr langsam über die Landstraßen gefahren und hierbei auch in den Gegenverkehr geraten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmenden, die womöglich durch die Fahrweise gefährdet wurden. Konkret meldeten Zeugen einen unbekannten Mercedes Sprinter, welcher der Seniorin ausweichen musste, als sie in den Gegenverkehr geriet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell