Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter, als sie am Donnerstag (13.02.2025) zwischen 12:00 Uhr und 23:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Krähbergstraße in Marbach einbrachen. Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich durch ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnräume, durchsuchten das Innere und entwendeten Bargeld. Das Polizeirevier Marbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese werden gebeten, sich dorthin unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell