Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Einbrecher erbeuten Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.02.2025) zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hermannstraße in Benningen am Neckar ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Haus mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck und weitere Wertsachen. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf knapp 500 Euro. Ein weiteres Haus in der Hermannstraße wurde ebenfalls Ziel der Einbrecher. Hier hebelten die Unbekannten die Terrassentür eines leerstehenden Hauses auf. Der Sachschaden ist hier nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0800 1100225 oder per Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

