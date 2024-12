POL-MFR: (1216) Auseinandersetzung unter Fußballfans - mehrere Verletzte

Leutershausen (ots) - Am Freitagabend (29.11.2024) brach in einem Wohnhaus in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus, welches im Verlauf auf Nebengebäude übergriff. Eine Person kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen 17:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über den Brand eines Wohnhauses in der Bergstraße ein. Bei Eintreffen ...

mehr