Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Schulgebäude mit Farbe beschmiert

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Nachdem bislang Unbekannte an einer Schule in der Goethestraße, in der Nacht zum Donnerstag (12.9.) ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in den Bereich des Toilettengebäudes und beschmierten dort mehrere Wände. Auch an der Haupteingangstür sowie vier weiteren Türen hinterließen sie Farbschmierereien, unter anderem in Form von Hakenkreuzen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 (KIST) zu melden.

