Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auf der Suche nach Wertgegenständen

Tatverdächtiger festgenommen

Weiterstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (11.9.) fiel einer Zivilstreife ein Fahrzeugführer auf, welcher sich immer wieder auffällig an geparkten Autos aufhielt. Auf der Suche nach einer Tatgelegenheit zum Diebstahl, versuchte er auf einem Parkplatz in Weiterstadt unbemerkt mehrere Autotüren zu öffnen. In einem vermeintlich unbeobachteten Augenblick griff er in ein geparktes Fahrzeug, um daraus eine Geldbörse zu entnehmen. Als der mutmaßliche Dieb mit seiner Beute flüchten wollte, beabsichtigte eine Streife ihn zu kontrollieren. Die Beamten hatten ihm gerade den Weg mit dem Auto versperrt, als er mit seinem eigenen Fahrzeug gegen sie fuhr, um der Festnahme zu entgehen. Bei dem Fluchtversuch wurde ein 37-jähriger Polizist verletzt. Die kurze Flucht des 54-Jährigen endete, als er mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne fuhr. Hier konnte der Mann letztendlich vorläufig festgenommen werden konnte. Die gestohlene Geldbörse, die in seinem Fahrzeug gefunden wurde, konnte dem Besitzer zurückgegeben werden. Der 54-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

