POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert - 18 Autofahrer zu schnell unterwegs

Roßdorf (ots) - In der Nacht von Mittwoch (11.09.) auf Donnerstag (12.09.) kam es in der Alten Bahnhofstraße in Roßdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Suzuki Swift. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die ...

mehr