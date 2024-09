Breuberg-Sandbach (ots) - Nachdem bislang Unbekannte aus einer Garage in der Straße "Am Niehlrain" zwei Pedelecs gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Kriminellen unter Einwirkung von Gewalt zwischen Dienstagabend (10.9.) und Mittwochmorgen (11.9.) in die Garage. Im Anschluss machten sie sich zwei Pedelecs der Marken ...

