Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schmink- und Pflegeprodukte im Wert von über 1.300 Euro entwendet

Rüsselsheim (ots)

Auf Schmink- und Pflegeprodukte hatte es eine 20 Jahre alte Tatverdächtige bei einem Ladendiebstahl am Mittwochnachmittag (11.9.) abgesehen. Gegen 15 Uhr verständigten Mitarbeitende eines Supermarktes in der Alzeyer Straße die Polizei und meldeten eine festgehaltene Frau, die mehrere Gegenstände klauen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 20-Jährige, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, Schmink- und Pflegeprodukte im Wert von rund 1.350 Euro in einen mitgeführten Rollkoffer gepackt und ohne dafür zu bezahlen den Kassenbereich passiert, wo sie von Mitarbeitenden angehalten wurde. Die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Polizeikräfte Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

