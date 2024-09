Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Darmstadt (ots)

Beamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers laden Kurzentschlossene zu einer kostenlosen Fahrradcodierung am Samstag (14.9.) ein. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr werden die Polizeikräfte auf dem Gelände des EDEKA in der Mühlstraße Räder mit einem individuellen Code versehen.. Die Codierung soll den Fahrradbesitzern helfen, ihre Räder vor potenziellen Dieben zu schützen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, es kann jedoch zu Wartezeiten kommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) anzugeben. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

