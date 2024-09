Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: E-Auto geflutet

Schaafheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag (12.09.2024) gegen 15.45 Uhr die Batterie eines Elektroautos, das auf dem Parkplatz einer Bank in der Wilhelm-Leuschner-Straße geparkt war, in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war es erforderlich, den Bereich rund um das brennende Auto weiträumig abzusperren. In diesem Zusammenhang wurde auch die Bank geräumt. Letztlich konnte das Auto auf ein Muldenfahrzeug eines Abschleppdienstes geladen und dort von der Feuerwehr geflutet werden. Verletzt wurde niemand. Der am Auto entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 60.000,- Euro. Darüber hinaus ist nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell