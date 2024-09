Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aus der Parklücke in die Gefängniszelle

Aus der Parklücke direkt in die Gefängniszelle: So erging es am Dienstagabend, 3. September, einem 30-Jährigen in Bremerhaven-Geestemünde. Der Mann hatte gegen 20.30 Uhr direkt vor einem Streifenwagen der Bremerhavener Polizei seinen Ford in eine Parklücke gelenkt. Im Vorbeifahren erkannten die Beamten, dass es sich beim Autofahrer um eine Person handelte, die keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus lag gegen den 30-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vor. Insofern wurde der Mann noch vor Ort verhaftet und nach einem Zwischenstopp im Polizeigewahrsam der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Bei weiteren Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Kennzeichen an dem Ford des 30-Jährigen eigentlich zu einem Skoda gehörten. Der Ford selbst war vor mehreren Wochen abgemeldet worden. Insofern bestand kein Versicherungsschutz. Der Beschuldigte erhält nunmehr Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

