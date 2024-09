Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorroller in Bremerhaven-Wulsdorf ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall eines ausgebrannten Motorrollers. Ein Zeitungsausträger hatte das brennende Zweirad am frühen Donnerstagmorgen, 29. August, gegen 4.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Heinrich-Kappelmann-Straße im Stadtteil Wulsdorf entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Auch ein Anwohner hatte den brennenden Roller gesehen und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, welches Totalschaden erlitt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. In ersten Ermittlungen wurde deutlich, dass der Halter das schwarz-silberne Kleinkraftrad am 28. August in der Straße Dreibergen zwischen Thunstraße und Lindenallee abgestellt hatte. Wie es zur Heinrich-Kappelmann-Straße gelangt ist, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer beobachtet hat, ob und von wem der Motorroller zwischen 28. und 29. August in Bremerhaven-Wulsdorf benutzt wurde oder weitere Hinweise zur Brandentstehung geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

