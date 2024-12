POL-MFR: (1215) Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Pkw rutscht ca. 100 Meter die Böschung hinab

Rothenburg o.d. Tauber (ots) - Am Freitagmittag (29.11.2024) brach in einem Einfamilienhaus in Geslau (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 12:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Badergasse ein. Bei Eintreffen der Streife drang deutlich sichtbar dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Anwesens. Personen befanden sich nicht ...

mehr