Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1212) Brand eines Einfamilienhauses in Geslau

Rothenburg o.d. Tauber (ots)

Am Freitagmittag (29.11.2024) brach in einem Einfamilienhaus in Geslau (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 12:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Badergasse ein.

Bei Eintreffen der Streife drang deutlich sichtbar dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Anwesens. Personen befanden sich nicht mehr im Haus.

Zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Geslau, Windelsbach, Colmberg, Hartershofen, Rothenburg ob der Tauber, Buch am Wald, Neusitz und Leutershausen löschten den Brand. Hierzu mussten die Haustür sowie das Giebelfenster gewaltsam geöffnet bzw. eingeschlagen werden.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich befinden.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen bzgl. der noch unbekannten Brandursache übernommen.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell