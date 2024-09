Ulm (ots) - Um 10.20 Uhr hob eine 63-jährige Frau in einer Bankfiliale in der Karlstraße Geld ab. Ihren Geldbeutel steckte sie in eine weiße Stofftasche, die sie in einen Korb in ihren Rolltor legte. Daraufhin verließ sie die Bank. Auf Höhe einer Apotheke schlich sich ein Unbekannter von hinten an die Frau ...

mehr