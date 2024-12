Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 241207 Kempen und Grefrath: Wohnungseinbruchdiebstähle - Zeugen gesucht

Kempen und Grefrath (ots)

Unbekannte Täter nutzten am Sa., 07.12.2024 die Abwesenheit des Hausbesitzers im Zeitraum vom 09:00 Uhr bis 23:40 Uhr auf dem Lärchenweg in Kempen, um in das Haus einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an der Haustür und gelangten in das Wohnhaus. Hier durchwühlten sie zahlreiche Schränke und entfernten sich vom Tatort.

Eine ähnliche Tatbegehung war auch in Grefrath-Vinkrath erkennbar. Hier hebelten die Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Graben im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 20:45 Uhr auf. Auch hier wurden zahlreiche Räume und Schränke durchsucht.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Telefon: 02162/377-0. (1069)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell