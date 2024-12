Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Firma

Kempen (ots)

Am 06.01.2024 zwischen 16:00 und 21:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma auf der Heinrich-Horten-Straße in Kempen ein, indem sie ein Fensterelement einschlugen und das Rolltor zum Lager hochschoben. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnisstand Werkzeug. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bitten wir Sie, diese unter folgender Rufnummer zu melden: 02162/377-0 /Grö (1066)

