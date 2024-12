Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Zwei Radfahrunfälle am gestrigen Nachmittag

Kreis Viersen (ots)

Gestern Nachmittag ereigneten sich zwei Unfälle, bei denen Radfahrende leicht verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:50 Uhr auf der Arnoldstraße in Kempen. Ein 66-jähriger Kempener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der St.-Hubert-Straße in Richtung Kleinbahnstraße. An der Einmündung zur Arnoldstraße kam es zur Kollision mit einem 83-jährigen Autofahrer, ebenfalls aus Kempen. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision und wurde leicht verletzt.

Etwa eine halbe Stunde später kam es in Viersen zu einem zweiten Unfall. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Mönchengladbach wollte von der Freiheitsstraße, links in Richtung Lindenstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie an einer Ampel mit einer 67-jährigen Radfahrerin aus Viersen, die den Rad- und Fußgängerüberweg bei Grünlicht überqueren wollte. Auch die Radfahrerin aus Viersen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /jk (1068)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell