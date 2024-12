Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Betrugsversuch am Telefon scheitert

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Senior erkennt den Unsinn der Aufforderung des Betrügers. Offenbar versuchen immer noch dreiste Betrüger, meist ältere Menschen mit der Masche "falscher Polizeibeamter" hinters Licht zu führen. So erhielt ein 86-jähriger Mann aus St. Tönis am Mittwochmittag einen solchen Anruf. Die bekannte, frei erfundene Geschichte der Betrüger: Man habe Einbrecher festgenommen. Bei Ihnen hätte man Hinweise gefunden, dass sie auch bei dem 86-Jährigen einbrechen wollten. Weitere Einbrecher seien also noch unterwegs und man befürchte den bevorstehenden Einbruch. Die Empfehlung der Betrüger: Bitte alle Wertgegenstände wie Bargeld, Schmuck und auch die Kreditkarte zusammenpacken. Alles würde dann von einem Polizisten abgeholt, um es 'sicher zu verwahren'. Für eine Prüfung der Echtheit müsse der Mann nur die 110 wählen. Natürlich ohne, und das betonten die Betrüger, dass er Senior vorher auflegen müsse. "Mir war der Unsinn einer solchen Aufforderung bewusst", schilderte der St. Töniser in seiner Anzeige und legte auf. Kurz darauf klingelten die Betrüger aber erneut, um den Mann auf seinen Fehler hinzuweisen. Im Verlauf dieses Telefonats wurde das Gespräch seitens der Betrüger abgebrochen, nachdem sie merkten, dass der Mann nicht auf den Betrug hereinfallen werde. Der Anrufer sei sehr redegewandt gewesen und hätte ein perfektes Hochdeutsch gesprochen, so der 86-Jährige Betrüger sind erfinderisch und agieren professionell. Deswegen unser Apell: Rufen Sie bei dem geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommen möchte. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Machen Sie dies über einen anderen Telefonanschluss! Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Wenn Sie einen solchen verdächtigen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf! Sprechen Sie auch bitte mit Ihren älteren Angehörigen oder Verwandten über die Tricks der Betrüger! /wg (1066)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell