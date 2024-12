Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Grefrath (ots)

Am Dienstag, 3. Dezember, ist auf der Stadionstraße in Grefrath ein geparktes Auto leicht beschädigt worden. Es gibt eine Zeugin, die aber namentlich nicht bekannt ist. Gegen 7.50 Uhr hatte eine Nettetalerin ihren dunklen VW-Bus an der Stadionstraße in Fahrtrichtung Innenstadt in der Nähe einer Bäckerei geparkt. Sie ging in die Bäckerei und wurde dort kurz darauf von einer Zeugin angesprochen, dass ein anderes Fahrzeug ihren geparkten Wagen berührt und beschädigt habe. Der Fahrer oder die Fahrerin sei unbeirrt weiter gefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Diese Zeugin nannte der Nettetalerin auch ein Kennzeichen, das an dem Auto angebracht gewesen sei. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen. Die zuständige Ermittlerin möchte gerne mit der Zeugin sprechen. Unter anderem geht es darum, was das für ein Auto gewesen sein soll und ob sie den Fahrer oder die Fahrerin gesehen hat. Deshalb bitten wir die Frau, die am Dienstagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr in der Bäckerei an der Stadionstraße der Fahrzeughalterin das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs genannt hat, sich bei uns unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (1064)

