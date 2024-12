Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Dachdecker sind unterwegs - Haben Sie Hinweise zu den Männen?

Willich (ots)

Bereits am Montag kam es zu einem Betrugsfall in der Telemannstraße in Willich. Eine ältere Dame wurde dort gegen 13 Uhr von drei Männern angesprochen, die Vorgaben, Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma zu sein. Die Männer behaupteten, das Dach der Frau sei undicht, und boten an, den Schaden sofort zu reparieren. Die Dame willigte ein und übergab den Männern nach etwa anderthalb Stunden "Arbeit" einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet Personen, welche am Montag zur genannten Zeit, etwas Verdächtiges beobachtet haben sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegengenommen. /jk (1061)

