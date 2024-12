Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Mülhausen: Tageswohnungseinbrecher stehlen Fahrrad

Grefrath-Mülhausen (ots)

Am Montag, zwischen 08.45 und 09.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus auf dem Holterweg in Mülhausen ein. Der oder die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten das Haus. Nach erster Sichtung stahlen die Einbrecher eine Spielekonsole und aus der Garage ein blaues Gazelle-Pedelec. Die Kripo bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0. /wg (1060)

