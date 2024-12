Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Verkehrsunfallflucht geklärt

Viersen-Dülken (ots)

In unserer Meldung 1043 berichteten wir über eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 11-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Nach der Presseveröffentlichung meldete sich der Fahrer des Motorrades, ein 16-jähriger junger Mann aus Viersen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats gehen nun natürlich noch weiter. Nach Abschluss bewertet dann die Staatsanwaltschaft den Sachverhalt und entscheidet über den weiteren Gang. In die Bewertung dürfte aber nicht unbedingt negativ einfließen, dass sich der 16-Jährige selbst gemeldet hat. Damit es erst gar nicht erst dazu kommt: Wenn Sie an einem Unfall beteiligt sind, informieren Sie am besten die Polizei. Wenn der Verdacht besteht, dass bei einem Unfall jemand verletzt wurde oder wenn ein Kind oder ein Jugendlicher beteiligt ist, informieren Sie immer die Polizei. Was Sie grundsätzlich nach einem Unfall beachten müssen, regelt der § 34 der Straßenverkehrsordnung. Schauen Sie doch einfach mal rein! /wg (1057)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell