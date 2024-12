POL-VIE: Tönisvorst: Eine verletzte Person bei Kollision mit Glascontainer

Brüggen (ots) - Am Freitag befuhr gegen 14:25 Uhr ein 56jähriger Pkw-Fahrer aus Brüggen die Stiegstraße in Brüggen-Bracht. An der Kreuzung zur B221 bog er bei Grünlicht nach links in Richtung Brüggen ab. Hierbei übersah er augenscheinlich zwei Fußgänger, einen 40jährigen und eine 16jährige aus Brüggen, die bei Grünlicht entgegengesetzt über die B221 in ...

