Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Fußgänger werden bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am Freitag befuhr gegen 14:25 Uhr ein 56jähriger Pkw-Fahrer aus Brüggen die Stiegstraße in Brüggen-Bracht. An der Kreuzung zur B221 bog er bei Grünlicht nach links in Richtung Brüggen ab. Hierbei übersah er augenscheinlich zwei Fußgänger, einen 40jährigen und eine 16jährige aus Brüggen, die bei Grünlicht entgegengesetzt über die B221 in Richtung Bracht liefen. Der Pkw kollidierte mit beiden Fußgängern, so dass diese zu Boden stürzten und schwer verletzt wurden. Die Fußgänger wurden mit einem Rettungswagen für eine stationäre Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Hinweise auf eine defekte Lichtzeichenanlage haben sich nicht ergeben. Möglicherweise war die Sicht des Pkw-Führers durch die tief stehende Sonne eingeschränkt. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /bru (1052)

