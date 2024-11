Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drogenschmuggel mit gestohlenem Auto - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr beobachtete eine zivile Streife des grenzüberschreitenden Polizeiteams an der A61 einen Pkw, der aus den Niederlanden nach Deutschland einreiste. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der Wagen offenbar im September 2024 nach Diebstahl aus einer Wohnung ebenfalls gestohlen wurde. Mit Unterstützung weiterer Streifenwagen der Polizei Düsseldorf wurde der Pkw, der zwischenzeitlich von der A 61 auf die A52 gewechselt war, an der Anschlussstelle Schiefbahn kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich ein 35 Jahre alter Deutscher und seine 24-jährige Begleiterin. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Einsatzkräfte in der Summe eine vermutlich nicht geringe Menge von Drogen, darunter Heroin und Kokain. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Einsatzkräfte den 35-Jährigen vorläufig fest, da dieser auch keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat. Da er das Fahrzeug möglicherweise unter Drogeneinfluss geführt hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Weiterführung der Ermittlungen wird der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute einem Gericht vorgeführt. /wg (1049)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell