Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Polizei sucht nach Unfallbeteiligten

Willich (ots)

Bereits am Dienstag, dem 19. November, kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Autofahrer. Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer stand auf einer Querungshilfe an einem Kreisverkehr auf der Anrather Straße. Als er losfuhr, wurde er von einem Pkw angefahren. Der Autofahrer stieg aus und fragte, ob alles in Ordnung sei. Der 18-Jährige bejahte dies. Beide setzten ihre Fahrt fort, doch nach wenigen Metern erkundigte sich der Pkw-Fahrer erneut, ob es dem jungen Mann wirklich gut gehe. Auch diesmal versicherte der E-Scooter-Fahrer, dass alles in Ordnung sei. Im weiteren Verlauf des Tages bemerkte der 18-Jährige jedoch, dass es ihm nicht gut ging und meldete den Unfall der Polizei. Aus diesem Grund ermittelt das Verkehrskommissariat. Die Ermittler suchen nun den Autofahrer, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Haben Sie den Unfall beobachtet oder sind Sie möglicherweise der Autofahrer? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1047)

