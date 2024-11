Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall beim Ausparken - 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Brandenburger Straße nach Dülken gerufen, hier war es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Stand parkte eine 50-jährige Viersenerin mit ihrem Auto aus einer Parklücke auf der Brandenburger Straße in Dülken aus. Dabei stieß sie mit einem 13-jährigen Schüler aus Viersen zusammen, der auf seinem Fahrrad aus Richtung Waldnieler Straße kam und auf dem Weg zu Schule war. Der Pkw berührte die Pedale des Rades. Der Junge reagierte gut und konnte einen Sturz verhindern. Dennoch wurde er dabei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun. /wg (1050)

